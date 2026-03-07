MHP Kızılcahamam'da İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
MHP Kızılcahamam'da İftar Programı Düzenledi

07.03.2026 23:44
MHP Kızılcahamam'da iftar programı düzenlendi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kızılcahamam Belediyesi Yeşilçam Düğün ve Toplantı Salonu'ndaki programda, ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendiren değerlerin önemine dikkati çekti.

Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam etmesi için milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ramazan ayının manevi atmosferinde hemşehrilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti.

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı ise ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydetti.

Parti teşkilatı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

