MHP Kütahya İl Teşkilatı Feshedildi

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetki ile yine parti tüzüğünün 34'üncü maddesi uyarınca feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, paylaşımında, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır" ifadelerine yer verdi.