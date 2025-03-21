MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e Yargıya Saygı Uyarısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıya saygı duy, partinde otur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verilmesinin ardından tepkiler üçüncü gününe girdi.

Ülkenin dört bir yanında eylemler devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in " Türkiye'ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi 'sorumsuzlukla' suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.' Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" açıklamasının ardından MHP'nin resmi hesaplarından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur" ifadeleri yer aldı.