MHP Milletvekili Fendoğlu: 15 Temmuz'u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız

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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fendoğlu, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin feraseti ve dik duruşuyla engellendiğini, vatan haini beslemelere "dur" denildiğini belirtti.

Bu kahramanlık destanın adı milli irade olduğunu aktaran Fendoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı kutsaldır. Bağımsızlığımız lütuf veya ikram değildir. Bizzat kahraman ecdadımızın kan ve can pahasına elde ettiği muhteşem zaferdir. Bilinsin ki Türk milletinin bağımsızlığı asla çiğnetilmeyecektir. Kinimizi diri tutacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Haine merhamet, vatana ihanettir."