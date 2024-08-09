MHP, muhalefet partilerinin Can Atalay için TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacak - Son Dakika
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MHP, muhalefet partilerinin Can Atalay için TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacak

MHP, muhalefet partilerinin Can Atalay için TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacaklarını açıkladı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak salladığı belirtildi.

09.08.2024 19:02
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(ANKARA) - MHP, muhalefet partilerinin Can Atalay için TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısıyla ilgili "Her ne kadar TBMM Başkanlığı toplantı çağrısına henüz cevap vermemiş olsa da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez" denildi.

CHP, TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve EMEP'in 16 Ağustos Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının okunması için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. MHP, toplantıya katılmayacağını açıkladı. MHP'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere TBMM, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın görüşülmeye açılması için CHP tarafından 16 Ağustos günü saat 14.00'te  olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.

Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partimizin görüşü daima açık ve net olmuş; verilen kararlar Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak görülmüştür. Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez.

Üstelik Türkiye'nin bunca önemli meselesi varken, gerek Rusya- Ukrayna çatışması ve gerekse İsrail'in hem Filistinlilere hem bölge ülkelerine yönelik alçakça saldırıları sürerken, bu yüzden bütün Ortadoğu ve hatta dünya diken üstündeyken, Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek, fevkalade abestir ve yanlıştır.

CHP, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaktadır. CHP; boş tenekenin çok ses çıkardığı gibi, beyhude işlerle uğraşıp kavga çıkarmayı siyaset yöntemi haline getirmiştir. CHP; hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasi emellerine vasıta kılmaya cüret etmekte, hem de kamuoyunu gürültüye boğarak  ülkemize vakit kaybettirmektedir.

Ayrıca terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi için  olağanüstü toplantı daveti, yüce parlamentomuzun mehabetine yakışmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Dem'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz.

Her ne kadar TBMM Başkanlığı toplantı çağrısına henüz cevap vermemiş olsa da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP, muhalefet partilerinin Can Atalay için TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacak - Son Dakika

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