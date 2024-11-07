MHP, Van'da 'Hilal'e Doğru' Toplantısı Düzenliyor

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MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partilerince başlatılan "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nın Van'da da yapılacağını belirtti.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü Uygulama Oteli'nde yapılacak toplantıya, parti yöneticilerinin yanı sıra Van, Bitlis ve Hakkari teşkilatlarının katılacağını ifade etti.

Önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını bildiren Güngöralp, kentte düzenlenecek programın, ülkenin geleceğine katkı sunacak hedefleri ve ortak değerleri daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

Toplantıya katılacak teşkilat üyeleriyle dayanışmalarını pekiştireceklerini vurgulayan Güngöralp, şunları kaydetti:

"Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Van halkını bu önemli buluşmaya davet ediyoruz. İlimizde düzenlenecek olan kapsamlı bu toplantı vesilesiyle, hilalin altında toplanarak kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendireceğiz. Birlikte, güçlü Türkiye için yürüdüğümüz bu yolda halkımızın desteği bizim için çok değerlidir."