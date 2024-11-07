MHP, Van'da 'Hilal'e Doğru' Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP, Van'da 'Hilal'e Doğru' Toplantısı Düzenliyor

MHP Van İl Başkanı Güngöralp, 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı'nın Van'da olacağını açıkladı.

07.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partilerince başlatılan "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nın Van'da da yapılacağını belirtti.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü Uygulama Oteli'nde yapılacak toplantıya, parti yöneticilerinin yanı sıra Van, Bitlis ve Hakkari teşkilatlarının katılacağını ifade etti.

Önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını bildiren Güngöralp, kentte düzenlenecek programın, ülkenin geleceğine katkı sunacak hedefleri ve ortak değerleri daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

Toplantıya katılacak teşkilat üyeleriyle dayanışmalarını pekiştireceklerini vurgulayan Güngöralp, şunları kaydetti:

"Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Van halkını bu önemli buluşmaya davet ediyoruz. İlimizde düzenlenecek olan kapsamlı bu toplantı vesilesiyle, hilalin altında toplanarak kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendireceğiz. Birlikte, güçlü Türkiye için yürüdüğümüz bu yolda halkımızın desteği bizim için çok değerlidir."

Kaynak: AA

Salih Güngöralp, Yerel Haberler, Politika, Hakkari, Türkiye, Bitlis, Güncel, Yaşam, MHP, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP, Van'da 'Hilal'e Doğru' Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: MHP, Van'da 'Hilal'e Doğru' Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.