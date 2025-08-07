MHP Yumurtalık\'a Kütükoğlu Atandı

MHP Yumurtalık İlçe Başkanlığına Aydın Kütükoğlu atandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, son yerel seçimde Yumurtalık Belediye Başkan adayı olan Kütükoğlu, İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Yumurtalık ilçesinde düzenlenen törende, İl Başkan Yardımcıları İlyas Kaya ve Veysel Kokaçya, görev yetki belgesini Kütükoğlu'na verdi.

Kütükoğlu, partisinin başarısı için canla başla çalışacaklarını belirtti.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da yaptığı yazılı açıklamada, "MHP teşkilatları dinamik, çalışkan ve üretkendir, büyük bir ailedir. Daha çok büyümeye ve güçlenmeye odaklanan, her geçen gün kollarını daha geniş açan teşkilatlarımızda bu değişiklik sadece bir bayrak yarışıdır ve nöbet değişimidir." ifadesini kullandı.