Michael Jackson Biyografisi: Tartışmalardan Arınmış Bir Portre

Michael Jackson'ın biyografisi 'Michael', Popun Kralı'nın 1966'dan 1988'e uzanan yükselişini ve özgürleşme mücadelesini anlatıyor. Film, Jackson'ın despot babası Joseph ile olan ilişkisini merkeze alıyor ve onun yaşayamadığı çocukluğun, saçının yanmasının ve ağrı kesici bağımlılığının kaynağı olarak babasını gösteriyor. Müzikal boyutu mükemmel olan yapımda, 'Thriller' ve 'Bad' gibi ikonik performanslar başarıyla canlandırılıyor. Michael'ı canlandıran yeğeni Jaafar Jackson, amcasının ruhunu yakalarken, genç Jackson'ı oynayan Juliano Krue Vladi de dikkat çekiyor.

Film, Jackson hakkındaki çocuk tacizi iddialarını doğrudan ele almıyor, ancak onun çocuklarla kurduğu masum bağı vurguluyor. Bu yaklaşım, daha önceki belgesellerin aksine Jackson'ı tartışmalardan arındırılmış bir figür olarak sunuyor. Yapımcı Graham King'in 'Bohemian Rhapsody' ile benzer bir çizgide ilerleyen film, Jackson'ın karanlık yönlerine girmekten kaçınıyor. Colman Domingo'nun canlandırdığı baba karakteri ise ödül potansiyeli taşıyor. Film, Jackson'ın anısına saygı duruşu niteliğinde ve hayranlarının beklentilerini karşılayacak bir biyografi olarak öne çıkıyor.