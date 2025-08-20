Microsoft'a Protesto: İsrail ile İşbirliği Eleştirildi - Son Dakika
Microsoft'a Protesto: İsrail ile İşbirliği Eleştirildi

20.08.2025 02:12
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un çalışanları ve aktivistler, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem yaptı.

The Verge internet sitesinin haberine göre, Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan ve "No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" isimli bir grup protestocu, Washington eyaletindeki Microsoft genel merkezinin önüne çadır kurdu ve pankartlar açtı.

Şirketin bir binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart asan protestocular, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarında da çadır kurdukları alanı "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladı.

Protesto alanında bir masa kurarak şirketin yöneticilerini de kendilerine katılmaya teşvik eden grup, Microsoft'tan İsrail ordusu ile anlaşmalarını iptal etmelerini istedi.

Grup yayınladığı basın bildirisinde de "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de Filistinlilere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Çalışanlar daha önce de CEO'yu protesto etmişti

Bazı Microsoft çalışanları, nisanda 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermişti.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti.

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Washington, Microsoft, Teknoloji, Güncel, İsrail, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
