Microsoft'un Çin'den geri çekilişi teknoloji ekonomisindeki yeni dönemi mi işaret ediyor?

Birleşik Krallık'taki Bloomsbury İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsünde (BISI) Geliştirme Direktörü Aryamehr Fattahi, Microsoft'un Çin'deki kontrollü geri çekilişinin teknoloji ekonomisine dair neler söylediğini AA Analiz için kaleme aldı.

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Microsoft için Çin'den çekilmek, bir zamanlar akıldan bile geçirilemeyecek bir fikirdi ancak son 5 yılda en az 15 şube ve ortak girişimin kapatılmasıyla [1] bu algı yerle bir olmuş ve belirgin bir geri çekilme stratejisi başlamış görünüyor. Öte yandan Microsoft, ülkeden çıkma gibi bir planının olmadığı konusunda da ısrarcı ve ilginçtir ki her iki gerçeklik de geçerliliğini koruyor. Ortaya çıkan bu çelişki, aslında her uluslararası teknoloji şirketinin içine düştüğü çıkmazı özetler nitelikte. Hem ABD hem de Çin pazarlarında tam kapasiteyle var olma devri artık bitti ve sahadan çekilmek de pek sorunsuz olmuyor. Microsoft'un operasyonlarını daraltması, "çift pazar" stratejisinin temelleri sarsılırken küresel bir şirketin yeni döneme nasıl adapte olduğuna dair bugüne kadarki en net tabloyu sunuyor.

İki farklı güç, orantısız etki

Microsoft'un üzerindeki baskı birbirine zıt iki yönden geliyor ve bu iki baskının nispi ağırlığı genellikle yanlış değerlendiriliyor. Washington'ın gelişmiş çiplere yönelik ihracat kısıtlamaları [2], Ocak 2026 itibarıyla Nvidia'nın H200 modeli için duruma özel lisanslama modeline evrildi, üstelik bu sisteme yüzde 25'lik gümrük vergisi, miktar kotaları ve zorunlu ABD testleri de dahil edildi. Kısıtlama ile esneklik arasında gidip gelen bu kurallar, artık net bir bariyer olmaktan çıkıp kalıcı bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Her ne kadar siyasi iklimdeki değişimlere göre dönemsel olarak farklılık gösterse de bu durum, Microsoft'un Çin'deki yapay zeka ve bulut altyapısını büyütme esnekliğine ciddi bir ket vurmuş durumda.

Buradaki yapısal güç, Pekin'deki yerlileştirme isteği. Hükümet, uzun süredir yerli yazılımları teşvik ediyor ve yürütülen yeterlilik programı [3], kamu şirketlerine yabancı araçları yerel olanlarla değiştirmeleri yönünde baskı yapıyor. Tedarik verileri de bu politikanın yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor. Aralık 2023 ile Mayıs 2026 arasında yayımlanan 6 merkezi hükümet satın alım rehberinin yalnızca birinde Microsoft'un adı geçiyordu. Ağustos 2026'da ise Pekin yönetimi, devlet kurumlarına özel uyarlanmış bir Windows sürümünü [4] planlanandan önce tasfiye etmeleri ve Linux tabanlı bir sisteme geçmeleri yönünde talimat verdi. Washington'da yaşanacak hiçbir politika değişikliği ya da geri adım bu kapıyı bir daha açamaz. Dolayısıyla karşımızdaki tablonun en net okuması, Washington'ın kısıtlamalarından ziyade Pekin'in yerlileştirme hamlesinin şirket üzerinde çok daha kalıcı bir engel oluşturduğudur.

Her iki cephede de var olmanın bedeli

Microsoft'un mevcut tabloya verdiği yanıt, şirketlere dayatılan o klasik "Tarafını seç" baskısını iyice karmaşıklaştırıyor. Şirket, net bir tercih yapmak yerine, elindeki korunaklı niş alana çekilmeyi tercih ederek ByteDance ve Shein [5] gibi uluslararası arenada faaliyet gösteren ve Çin sınırları dışında küresel regülasyonlara uyumlu altyapılara ihtiyaç duyan Çinli devlere Azure bulut hizmetleri ve Batılı yapay zeka modelleri sunmaya başladı. Zekice tasarlanmış bu strateji, aslında arka planda yatan yapısal bir zafiyeti gizliyor.

Geriye kalan tek şey, ABD ve Çin ekosistemlerini birbirine bağlayan o hassas bağ ancak her iki hükümetin de şu anki asıl hedefi tam olarak bu bağı söküp atmak. Pekin, süreci kendi veri güvenliği mevzuatıyla, Washington ise ABD Veri Güvenliği Programı üzerinden yürütüyor. İşin özünde Microsoft, yaşanabilecek olası bir gerilim artışında en ağır darbeyi alacağı noktaya sıkışmış durumda. Sınır ötesi veri ve bulut trafiğini düzenleyen hiçbir ikili anlaşmanın bulunmaması son derece manidar. Kalıcı bir uzlaşmayı sağlayacak kurumsal zeminin yokluğu, ortadaki bu kırılgan yapıyı, birbirine rakip iki başkentin insafına terk ediyor.

Keskin bir kopuş değil kısmi bir ayrışma

Uçurum en çok donanım tarafında derinleşiyor. Çin'in çip üretimindeki yeterliliği devasa devlet destekleriyle hızla tırmanırken Nvidia, artık bu pazardan fiilen dışlandığını [6] açıkça ifade ediyor. Tüketici tarafında ise tamamen farklı bir tablo var. Windows, halen Çin'deki masaüstü internet trafiğinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor ve bu durum, Microsoft'un son kullanıcı pazarındaki köklü varlığını bir gecede silip atmanın ne kadar zor olduğunu net şekilde kanıtlıyor.

Yaşanan bu ayrışma, topyekün kopuştan ziyade sınırları zorlayan çekişmeli sürece benziyor. Lisanslı ticaret, ekipman satışları ve nadir toprak elementi akışı karşılıklı devam ediyor. Pekin'in misilleme amaçlı maden ihracat kısıtlamaları [7], kapanan bir kapıdan ziyade masada bekletilen stratejik bir koz olarak yorumlanıyor. Sonuç itibarıyla dijital ekonomi, devlet sistemleri ve ileri düzey bilgi işlem gibi hassas merkezlerde iki ayrı kampa bölünürken ticari alanda birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş kalmaya devam ediyor.

Geleceğe bakış

İkiye bölünmüş bu yeni düzende en avantajlı konumda olanlar, Çin'den en çok gelir elde eden şirketler değil. Aksine, ülkedeki varlığı halihazırda sınırlı olan veya stratejisini iç pazar payı yerine esnek üretim modelleri üzerine kuran firmalar sürece çok daha hazırlıklı. Örneğin Apple, ABD'ye giden iPhone üretimini birkaç çeyrek içinde rahatlıkla Hindistan'a [8] kaydırabiliyor ancak pazar erişimi bir kez kaybedildiğinde, ileride politikalar yumuşasa bile o kapıdan tekrar içeri girmek pek mümkün olmuyor.

Gelişmiş çip tedarikçilerinden köklü kurumsal yazılım devlerine kadar asıl değeri Çin iç pazarına yaptığı satışlara dayanan firmalar ise en korumasız grubu oluşturuyor. Çin'in birinci öncelikli yatırım rotası olma oranının yüzde 62'den yüzde 52'ye düştüğünü gösteren anket verileri, piyasadaki bu yeniden değerlemenin çoktan başladığını kanıtlıyor. Görünen o ki giderek daha fazla Batılı şirket, Microsoft'un kontrollü geri çekilme şablonunu benimseyecek ve iç pazarı gözden çıkarırken sınır ötesi hizmetleri elinde tutmaya odaklanacak.

Her iki başkent de ihtiyaç anında kullandıkları esneme paylarını korumaya devam ettikçe tam teşekküllü bir ayrılık yaşanması pek olası görünmüyor. Benzer şekilde, öngörülebilir ufukta ticari ilişkilerin bir bıçak gibi kesilip atılması da zayıf bir ihtimal. Önümüzdeki 10 yılın belirleyici sorusu, artık hangi pazarın seçileceği değil. İş dünyası için asıl mesele, bu iki devasa sistem hangi yöne çekerse çeksin ayakta kalabilecek dayanıklı bir yapı inşa edebilmek.

[1] https://www.reuters.com/world/china/microsoft-retreats-china-ai-boom-helps-it-keep-window-open-2026-08-13/

[2] https://bisi.org.uk/reports/trump-reverses-us-ai-chip-export-policy-to-china

[3] https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA4104-3.html

[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-18/china-axing-microsoft-windows-from-state-agencies-ahead-of-plan

[5] https://www.firstpost.com/tech/microsoft-scales-back-china-presence-as-ai-business-continues-to-grow-report-14038027.html

[6] https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/jensen-says-nvidia-now-has-zero-percent-market-share-in-china-says-us-export-policy-has-already-largely-backfired

[7] https://tech-insider.org/china-rare-earth-export-controls-hardware-2026/

[8] https://www.rte.ie/news/business/2026/0813/1587753-microsoft-retreats-in-china/

[Aryamehr Fattahi, Birleşik Krallık'taki Bloomsbury İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsü'nde (BISI) Geliştirme Direktörüdür.]

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