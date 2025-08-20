Midyat'a giden minibüs Bismil'de devrildi - Son Dakika
Midyat'a giden minibüs Bismil'de devrildi

Midyat'a giden minibüs Bismil'de devrildi
20.08.2025 10:29
Erzurum'dan Mardin'e giden minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

ERZURUM'dan Mardin'in Midyat ilçesine giden tur minibüsü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrildi. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Salat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine turistleri götüren, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AN 427 plakalı tur minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan minibüsteki Zeynep A. (33), Mine E. (34), Yasin Ö. (33), Kübra K. (23), Cemre K. (21), Engin M. (13) ve 5 aylık bebek yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

10:09
08:41
