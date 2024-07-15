Midyat Belediye Başkanı 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Belirtti - Son Dakika
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Midyat Belediye Başkanı 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Belirtti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.07.2024 16:10
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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ülkenin istiklaline ve istikbaline yapılan alçakça saldırıyı unutmadıklarını, unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirtti.

Darbe girişiminin 8. yıl dönümünde olunduğunu ifade eden Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 8. yılını hep birlikte idrak etmekteyiz. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte can pahasına engellenerek, ülkeye, devlete, demokrasiye, geleceğe ve egemenliğine sahip çıkılmıştır. Necip milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Tüm hain odaklar şunu iyi bilmelidir ki; devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim güçlü Türk milletini bulacaklardır. Bu vesileyle; 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan hemşehrimiz Velit Bekdaş'a Yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum"

Kaynak: AA

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