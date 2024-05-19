Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin 19 Mayıs\'ı Kutladı

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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime karşı duran aziz milletin selameti için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 105 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını anımsattı.

Samsunda, yakılan Kurtuluş meşalesinin bütün vatan sathına yayılarak, tarihe gömülmek istenen Türk milletinin kurtuluş müjdesi, yeniden doğuşu olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlayıp, özümseyip ve bu ruha sahip çıkarak, milletimizin zafer dolu tarihinden ilham alıp Türkiye'mizi omuzlarında, muasır medeniyetler seviyesinin en üst safhasına çıkaracaklarından asla şüphemiz yoktur. Bu düşüncelerle gençlerimize bayram olarak armağan edilen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."