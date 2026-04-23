Midyat'ta 23 Nisan Töreni Coşkuyla Kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir tarafından çelenk sunumunun yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili Anıl Karaca ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende, 23 Nisan temalı sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu, 23 Nisan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.