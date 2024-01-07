Mardin\'de bir inşaat işçisi duvar çökmesi sonucu hayatını kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın inşaatında çalışırken üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gölcük Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan İlyas Kula, çöken duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Kula, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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