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Mardin'de bir inşaat işçisi duvar çökmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de bir inşaat işçisi duvar çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde, Gölcük Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan İlyas Kula, üzerine çöken duvarın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Kula, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mardin\'de bir inşaat işçisi duvar çökmesi sonucu hayatını kaybetti
07.01.2024 - 17:31,
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın inşaatında çalışırken üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gölcük Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan İlyas Kula, çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Kula, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA
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