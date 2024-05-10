Midyat ilçesinde kafe ve restoranlara denetim yapıldı

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Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince kafe ve restoranlara yönelik denetim yapıldı.

Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, kafe ve restoranları denetledi.

Gıda mühendisi eşliğinde gerçekleştirilen denetimde, kafe ve restoranlarda kullanılan ürünler, fiyat listeleri, ürünlerin saklama şartları, hijyen ile belgeler kontrol edildi.

Kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarıldı, sorunun devam etmesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.