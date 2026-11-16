Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
5 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Haber Videosu

Ankara'da midye yeme yarışması sırasında lokma boğazına kaçan kadın, uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir midyecide düzenlenen yemek yeme yarışması korku dolu anlara sahne oldu. Sosyal medyada ilgi gören yarışmalardan birine katılan kadın yarışmacı, hızlıca midye yemeye çalıştığı sırada boğazına midye kaçması sonucu aniden fenalaştı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Nefes almakta zorlanan kadının durumunu fark edenler zaman kaybetmeden müdahale etti. Olay sırasında uygulanan Heimlich manevrası sayesinde boğazındaki midye çıkarılan yarışmacı yeniden nefes almaya başladı ve tehlikeyi atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“Rezillikten başka birşey degil”

Tüm yorumlar (5)
3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Osman Demir Osman Demir:
    Rezillikten başka birşey degil 3 0
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Eğer ölseydi midyeci hapı yutmuştu .. 1 1
  • S Yıl S Yıl:
    cehalet başka bişey değil 0 0 Yanıtla
  • safak.simsek safak.simsek:
    igrenc yaratik, zavalli yaratiklar 0 0
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Allah belanızı versin, para diye canınızdan olacaksınız. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
21:32
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şikayetçi oldu Suçlamalar çok ciddi
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
21:25
Berke Özer’in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
20:58
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?
20:40
Yusuf Demir’e Rapid Wien’den 2031’e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:34:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android