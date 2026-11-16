Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir midyecide düzenlenen yemek yeme yarışması korku dolu anlara sahne oldu. Sosyal medyada ilgi gören yarışmalardan birine katılan kadın yarışmacı, hızlıca midye yemeye çalıştığı sırada boğazına midye kaçması sonucu aniden fenalaştı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Nefes almakta zorlanan kadının durumunu fark edenler zaman kaybetmeden müdahale etti. Olay sırasında uygulanan Heimlich manevrası sayesinde boğazındaki midye çıkarılan yarışmacı yeniden nefes almaya başladı ve tehlikeyi atlattı. O anlar kameraya yansıdı.