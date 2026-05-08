Mihalgazi Başkanı'na Hakaret Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mihalgazi Başkanı'na Hakaret Davası

08.05.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan sanığın davası devam ediyor.

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor.

Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.E.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bu eylemle anılmanın itibarımı zedelemesi tarif edilemez bir acı veriyor. Bir kadının dini inançları üzerinden yargılanıyor olmak, benim için utanç verici. Memleketimden uzak bir cezaevinde kalmak beni zorluyor. Bir hanımefendiyi hedef almak haddimiz değildir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki vekilleri ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın paylaşımıyla Güneş'in şahsi ve manevi değerlerini aşağıladığını savundu ve cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın söz konusu sosyal medya hesabını kullandığının teknik incelemelerle sabit olduğunu söyledi.

Mütalaada, sanığın paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve "kamu görevlisine ve dini inançları nedeniyle alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Savcı, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Hakim, dosyadaki delil durumu ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık M.E.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmederek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Olay

Sanık M.E.K, 8 Şubat'ta Erzurum'da yakalanmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, M.E.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelinin cep telefonunda gerçekleştirilen incelemede, paylaşım tarihinde sosyal medya hesabına kendisinin giriş yaptığı, hesabının çalındığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.

Ayrıca sanığın daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesince 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 22 Eylül 2023'te kesinleştiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihalgazi Başkanı'na Hakaret Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:12:04. #7.12#
SON DAKİKA: Mihalgazi Başkanı'na Hakaret Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.