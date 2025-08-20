Mika Raun Tacize Uğradı - Son Dakika
Mika Raun Tacize Uğradı

20.08.2025 19:29
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, Şanlıurfa'da kaldığı otelin önünde tacize uğradığını açıkladı.

ŞANLIURFA'ya gelen sosyal medya fenomeni Mika Raun, kaldığı butik otelin önünde kimliği belirsiz bir genç tarafından elle tacize uğradığını iddia etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mika Raun, yaşadığı olaydan dolayı şok olduğunu ifade ederek, tacize uğradığı anların güvenlik kamera görüntülerini paylaştı.

Memleketi Şanlıurfa'ya annesi ve kız kardeşiyle tatil için gelen Mika Raun, Bıçakçılar Mahallesi'nde konakladıkları butik otelin önünde tacize uğradığını söyledi. Raun, otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir gencin yanına yaklaşıp kendisine dokunarak kaçtığını ileri sürerek o anları paylaştı.

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaşan Raun, "Az önce bu kişi otelin kapısından içeri girerken elini eteğimin altına sokup popoma vurup kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı. Hala elim ayağım titriyor. Otelin yakınındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşıp tacizde bulundu, ardından da kaçtı. Bu cesareti bana yapan, başkasına da yapar. O an donup kaldım, önce bunu Batu'nun şakası sandım ama büyük bir şok yaşadım" dedi.

Cinsiyet değişikliği ile gündem olan Raun, yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul'a döndüğünü sözlerine ekledi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: DHA

18:13
