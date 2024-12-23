Mikati, Ateşkes Anlaşmasını İnceledi

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin çalışmaları yerinde görmek için Lübnan'ın güneyinde ordu ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahlarına ziyarette bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'da ordu karargahına giden Mikati, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Lübnan askerlerini andı.

Askerlerine moral veren Mikati, "Ateşkesi denetleme komitesiyle bir araya geleceğiz, yerine getirecek çok görevimiz var. Bunların en önemlisi de düşmanın son saldırılarında girdiği tüm topraklardan çekilmesidir, sonrasında ordumuz tüm görevlerini yerine getirecek." dedi.

Lübnan ordusunun karşılaştığı zorluklarla başarılı bir şekilde başa çıktığını ifade eden Mikati, "Ordu, bu milletin birliğini temsil ettiğini ve görevlerini yerine getirdiğini her zaman kanıtladı. Tüm Lübnanlılar ordunun yanında ve onu desteklemektedir." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Joseph Avn da Lübnan ordusunun tüm yetersiz imkanlara rağmen mevkilerinde kalıp sivilleri koruduğunu dile getirdi.

Avn, "Yaptığımız şeye inanıyoruz bu yüzden de görevimizi tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı uygulanmalı, İsrail ordusu çekilmeli

Mikati, daha sonra İbl es-Saki beldesindeki UNIFIL karargahına da ziyarette bulundu.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro ve UNIFIL'in Doğu Sektörü Komutanı General Fernando Ruiz, Mikati ve Genelkurmay Başkanı Avn'ı karşıladı.

Lübnan Başbakanı Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının öncelik olduğuna vurgu yaptı.

İsrail ordusunun girdiği topraklardan çekilmesi gerektiğini dile getiren Mikati, İsrail'in köyleri sistematik bir şekilde yok etmeyi ve ateşkese yönelik ihlalleri durdurması gerekliliğini kaydetti.

Mikati, "Lübnan ordusunun UNIFIL ile işbirliği içinde görevlerini tam olarak yerine getirerek güneyde uzun vadeli istikrarın sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

"Düşmanın ateşkes anlaşmasına uyması beklenmektedir"

UNIFIL Başkanı Lazaro da Lübnan ordusuyla koordineli olarak yaptıkları görevlere dikkati çekerek, ateşkesi izleme komitesinin görevlerini yerine getirmesi için toplantılarını sürdüreceğini aktardı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn da Lübnan ordusunun, UNIFIL ile BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamak için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Düşmanın ateşkes anlaşmasına uyması beklenmektedir ve bu da ateşkesi izlemekle görevli komitenin görevidir." dedi.

Konuşmaların ardından UNIFIL'in bölgedeki görevlerine ilişkin bilgi verildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi İzleme Komitesi'nde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.