Mikati'den İran'a Sert Tepki

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BEYRUT, 19 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın kısa süre önce Lübnan'a yönelik Birleşmiş Milletler kararının tam olarak uygulanması görüşmelerine yardımcı olmayı istediklerine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İran'a yönelik nadir eleştirilerden biri olarak Mikati'nin ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada söz konusu ifadelerin "şaşkınlıkla" karşılandığı ve "Lübnan'ın işlerine apaçık bir müdahale ve Lübnan üzerinde istenmeyen bir vesayet kurma çabası" olarak görüldüğü belirtildi.

Mikati, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'e Galibaf'ın açıklamaları nedeniyle İran'ın Beyrut maslahatgüzarını bakanlığa çağırması talimatı da verdi. İran Meclis Başkanı, Perşembe günü Le Figaro'ya verdiği söyleşide ülkesinin 1701 sayılı BM kararının Lübnan'ın güneyinde uygulanması için Paris'le görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu söylemişti.

Söz konusu görüşmeleri yürütmenin, Lübnan'ın egemenlik ayrıcalığı olduğunu vurgulayan Mikati, ülkenin " İsrail'i ateşkese zorlamak üzere Fransa da dahil olmak üzere tüm dostlarıyla birlikte çalıştığını" ifade etti.

Mikati, "Lübnan devleti, 1701 sayılı BM kararının uygulanması görüşmelerinin yürütülmesi konusuyla ilgilenmektedir ve herkes ulusal ve egemenliğe ilişkin değerlendirmeler yüzünden reddedilen yeni vesayetler getirmeye çalışmak yerine bu yönde destek vermelidir" dedi.

Galibaf konuyla ilgili bir yorumda bulunmazken Galibaf'a yakın İranlı bir kaynak, Meclis Başkanı'nın ifadelerinin bu şekilde yorumlanmasına karşı çıktı. Kaynak, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna verdiği demeçte İran ile Avrupa arasındaki herhangi bir işbirliğinin, Lübnan hükümeti ve Hizbullah'ın desteklediği bir ateşkes sağlanmasını amaçladığını belirtti.