Mikati, İsrail Saldırılarına Karşı Hareket Çağrısında Bulundu

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Iraklı mevkidaşı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde öncelikli olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durması için çalışılması gerektiğini söyledi.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

Görüşmede Mikati, öncelikli olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durması için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Mikati ayrıca Irak'ın ülkesine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Irak Başbakanı Sudani de ülkesinin Lübnan'ı destekleme ve yanında durma yönündeki sağlam, ilkeli tutumuna dikkati çekerek kardeş Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu tüm yardımı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Bölgeyi tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması için Arap ülkelerinin ve İslam dünyasının koordine içinde olması gerektiğini vurgulayan Sudani, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziyelerini iletti.