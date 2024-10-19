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Mikrotonal Gitar Konseri Viyana'da

Mikrotonal Gitar Konseri Viyana\'da

Viyana'da Alper Yakın, ayarlanabilir mikrotonal gitarla zengin bir müzik dinletisi sundu.

19.10.2024 01:16
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir mikrotonal gitarla klasik Türk ve Batı müziği, tasavvuf ve Flamenko türlerinden eserlerin yer aldığı konser verdi.

Viyana YEE'nin konser salonunda düzenlenen " Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, davetlilerin konserde, gitarist Yakın'ın, Türk müziği ezgilerinin ayarlanabilir mikrotonal gitar ile icrasını ve genel anlamda gitar ile yapılan müziğin özellikle Akdeniz coğrafyasındaki etkileşimlerini dinleme imkanı bulacağını söyledi.

Yorulmaz, gitarist Yalın'ın titizlikle hazırladığı repertuvarda, Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği gitar eserlerine, Türk Tasavvuf Müziği'nden Flamenko'ya kadar uzanan geniş bir yelpaze sunacağını ifade etti.

Yakın'ın farklı yıllarda düzenlenen Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışmalarında, düzenleme ve beste kategorilerinde çeşitli ödüllere layık görülen eserlerinin de repertuvarda yer aldığını kaydeden Yorulmaz, ayarlanabilir mikrotonal gitar hakkında da davetlileri bilgilendirdi.

Yorulmaz, "Ayarlanabilir mikrotonal gitar, Prof. Dr. Tolgahan Coğulu'nun 2008'de geliştirdiği ve 2014'de ABD'deki Margareth Guthman Müzik Enstrümanları Yarışması'nda dünya birinciliği ödülünü kazanan, gitar dünyası için devrim niteliğinde bir buluştur. Dünya üzerinde yaygınlığı da günden güne artmaktadır. Bugün biz de bu gitarı yakından tanıyacağız." dedi.

Gitarist Yakın'ın özgeçmişi ve çalışmalarına da değinen Yorulmaz, sanatçının Türkiye, İspanya ve İtalya'daki gitar eğitimlerinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) kompozisyon dalında yüksek lisans eğitimini tamamladığını kaydetti.

Yorulmaz, Yakın'ın 2013'de Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinin (MDW) davetiyle Elektro-Akustik Kompozisyon eğitimi için Avusturya'ya geldiğini, gitar eğitmenliği ve resitallerini burada vermeye devam ettiğini söyledi.

Yalın, mikrotonal gitar dinletisinde, düzenlemeleri kendine ait olan "Aşık Veysel'in Kara Toprak", "Tamburi Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da Gördüm Seni", "Fransız besteci Eric Satie'nin Gnossienne" isimli eserlerin yanı sıra tasavvuf musikisinden "Sultaniyegah Sirto" gibi eserlerini icra etti.

Kaynak: AA

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