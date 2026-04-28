Milas Belediye Başkanı Topuz, İlçede Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni haftanın ilk gününde ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı.

Milas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Topuz da çalışma yapılan alanları sık sık ziyaret ederek işlerin ilerleyişini takip ediyor.

Menteşe Caddesi'nde devam eden orta refüj düzenleme çalışmaları, Güneş Mahallesi parke kaplama çalışmaları, Hurdacılar Çarşısı, Fen İşleri Binası yapımı ve Cumhuriyet Mahallesi park çalışmalarını inceleyen Topuz, yapılması gerekenlere ilişkin ekiplere talimatlar vererek notlar aldırdı.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Topuz, belediyenin yürüttüğü projelerin temel amacının yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

İlk ziyaret Menteşe Caddesi'ne

Günün ilk ziyaretini Menteşe Caddesi'ne yapan Topuz, alanda devam eden orta refüj düzenleme çalışmalarını inceledi. Caddede başlatılan çalışmalarda şehrin daha modern bir görüntüye kavuşması ve estetik açıdan daha gösterişli bir alana sahip olması hedefleniyor. Orta refüj altı beton dökme işlemlerinin tamamlandığı alanda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hurdacılar Çarşısı'nda sona yaklaşılıyor

Menteşe Caddesi ziyaretini noktalayan Topuz'un bir sonraki durağı Hurdacılar Çarşısı oldu. Hurdacı esnafının şehir merkezi dışında, daha düzenli bir alanda faaliyet göstermesini amaçlayan alanı ziyaret eden Topuz, alanda gerçekleştirilen yol betonu imalatı çalışmalarını yerinde takip etti. Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı proje şehir içi yoğunluğunun azalması ve esnafın daha uygun koşullarda çalışmasını hedefliyor.

Fen İşleri Binası hızla yükseliyor

Milas Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki birimleri bir arada toplamak ve tek bir noktadan daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için inşa edilecek Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası yapım çalışmaları hızla sürüyor. Hacıabdi Mahallesi'nde bulunan Kuyular mevkiinde yapımı devam eden 637 metrekarelik idari bina kapasitesine sahip olacak alanı ziyaret eden Topuz, devam eden prefabrik montajı faaliyetlerini denetleyerek saha incelemesi gerçekleştirdi. Alanda ileriki süreçlerde yapılacak çalışmalar hakkında ekiplere talimatlar veren Topuz, sık sık notlar aldırdı. Birimler arası koordinasyonun daha da kuvvetleneceği proje tamamlanınca yapılması gereken çalışmalar tek bir noktadan hareketle ilçenin farklı bölgelerini hizmetle buluşturacak.

Güneş ve Cumhuriyet Mahalle ziyaretleri ile incelemeler tamamlandı

Topuz, Güneş Mahallesi'nde sürdürülen parke yol ve kaldırım kaplama çalışmaları ve Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirilecek park alanlarını incelemesinin ardından ziyaret programını noktaladı.

Temeli atılan projeler oldukça hızlı ilerliyor

Ziyaretlere ilişkin konuşan Topuz, "Şehrimizin her bir noktasına dokunmak, sorunları yerinde tespit edip kalıcı çözümler üretmek için sahadayız. Projelerimizi yerinde inceleyerek gelinen son noktayı ekiplerimizle birlikte değerlendirdik. Temelini attığımız projeler ve yol çalışmalarımız oldukça hızlı ilerliyor. Çalışmalarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Topuz'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, Fen İşleri Müdürü Taylan Paskal ve teknik personel eşlik etti.