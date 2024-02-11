Milas Belediyesi Milasspor Yararına Deve Güreşi Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Milas Belediyesi Milasspor Yararına Deve Güreşi Festivali Düzenlendi

Milas Belediyesi Milasspor Yararına Deve Güreşi Festivali Düzenlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi tarafından Milasspor yararına deve güreşi festivali düzenlendi. Festivale Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 150 pehlivan deve katıldı. Festivalin 16'ncısı olan etkinliğe, çeşitli siyasi parti temsilcileri de katıldı. Güreşlere yoğun ilgi gösteren güreşseverler, heyecan veren güreşler gerçekleştiren develeri alkışladı.

11.02.2024 18:07
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Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi Milasspor yararına deve güreşi festivali gerçekleştirildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat himayesinde Milas Arena'da organize edilen festivale Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 150 pehlivan deve katıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere, festivalin 16'ncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tokat, Yörük kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan deve güreşlerinin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Güreş festivaline katılan Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, AK Parti Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya, MHP İlçe Başkanı Tunahan Ongun da seyircileri selamladı.

Etkinliğe CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Milas Belediye Başkan Adayı Fevzi Topuz da katıldı.

Güreşlere yoğun ilgi gösteren güreşseverler, heyecan veren güreşler gerçekleştiren develeri alkışladı.

Güreşlerde başarılı olan develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milas Belediyesi Milasspor Yararına Deve Güreşi Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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