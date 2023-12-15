 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milas'ta 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.S, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Milas\'ta 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
15.12.2023 - 20:27,
Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 15 suçtan toplam 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.S'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika


20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 20:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Milas'ta 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement