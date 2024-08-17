Milas'ta Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milas'ta Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Milas'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangının büyümesini engellemek için yoğun mücadele veriliyor. Gönüllüler, iş makineleri ve dozerlerle yangının önünün kesilmesi için çalışmalara destek oluyor.

17.08.2024 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YOĞUN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Milas'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın 6'ncı saatini geride bıraktı. Kara unsurları yangının büyümesini engellemek için yoğun mücadele veriyor. Ekiplerin çalışmalarına gönüllüler de destek verirken, iş makineleri ve dozerler yardımıyla yangının önünün kesilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki çiftçiler ve vatandaşlar da hortum taşıyarak ekiplere yardım destek oluyor.

'ORAYA KOŞUYORUZ OLMUYOR, BURAYA KOŞUYORUZ OLMUYOR'

Yangına müdahale eden gönüllü Arda Gülenay, "Karşılaştığımız en zor durumlardan birisi. Farklı farklı yerlerden parlıyor. Oraya koşuyoruz olmuyor, buraya koşuyoruz olmuyor. Rüzgar müsaade ederse kontrol altına alacağız ama sabah ancak hava desteği ile hallolacak gibi" dedi.

'YANDIK, YANDIK BİTTİ ABİ, ÇOK KÖTÜ OLDUK'

Yangın bölgesine yakın alanda zeytin ağaçları olduğunu söyleyen çiftçi Yüksel Karaca da "Vallahi ciğerimiz yandı. Yandık, yandık bitti abi, çok kötü olduk. Hele şu canlılar, dağlar yok oldu. Ben 55 yaşındayım, bildim bileli bu çamlar burada. Bir daha ne zaman gelecek bu ağaç? Burada zeytinliklerimiz var, yangın geldi yanaştı zaten" diye konuştu.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),

Milas\'ta Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor
Kaynak: DHA

Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 01:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Milas'ta Orman Yangınına Yoğun Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement