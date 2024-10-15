Miller, Ayrımcılık Davasında Mahkemeyi Kazandı

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İngiltere'de mahkeme, Bristol Üniversitesi tarafından 2021'de "antisemitik açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle işten çıkarılan siyaset sosyolojisi profesörü David Miller'ın ayrımcılığa uğradığına karar verdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, mahkeme, haksız yere işten çıkarılan akademisyen David Miller'ın İsrail hakkındaki görüşlerinin ayrımcılık karşıtı yasalarla korunması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Miller'ın Şubat 2023'te üniversiteye karşı açtığı haksız yere işten çıkarılma ve ayrımcılık davasında profesörü haklı buldu.

İş Mahkemesinde görülen davanın 120 sayfalık karar metninde, "Miller'ın görüşleri demokratik bir toplumda saygıyı hak eder. Miller'ın görüşleri şiddete hizmet etmiyor." ifadesi kullanıldı.

Hakim Rohan Pirani, kararında ayrıca "Miller'ın söylediklerinde anayasaya aykırı bir unsur bulunmamaktadır. Bir konferansta yapılan konuşma antisemitik değildir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemekte veya herhangi bir kişinin sağlığı ya da güvenliği için tehdit oluşturmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Bristol Üniversitesinin Miller'a tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Miller'ın siyonizm ve apartheid rejimler hakkında 2019'da bir konferansta yaptığı konuşma, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye saldırmasının arından tekrar gündeme gelmişti.

Bristol Üniversitesinde siyaset sosyolojisi alanında çalışmalar yapan Miller, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de yaptığı saldırıları da etnik temizlik ve soykırım olarak nitelemişti.