Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Anlaşmasında Değişiklik - Son Dakika
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Anlaşmasında Değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

04.10.2024 08:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Temmuz 2024 tarihli kanunla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Guvernörler Kurulu Kararlarının onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, kuruluş anlaşmasının 1. maddesinde Bankanın faaliyetlerinin coğrafi kapsamının Sahra Altı Afrika ve Irak'a doğru sınırlı ve kademeli bir şekilde genişletilmesini sağlamak için değişiklik yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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