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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ve Türk Yatırım Fonu arasında ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

02.11.2024 10:47
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Türkiye ve Türk Yatırım Fonu arasında ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Yatırım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye dahilinde Fon'un sorumluluklarını tam ve etkili şekilde yerine getirmesini, amaç ve görevlerini ifa etmesini sağlamayı hedefleyen anlaşma, Fon Kuruluş Anlaşması hükümlerini uygulayan ve tamamlayan bir anlaşma olarak kabul ediliyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Resmi Gazete'de yer aldı.

Öte yandan, "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşma ve protokollerin yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"26 Nisan 2022'de Kito'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşması": 4 Ekim 2024

20 Aralık 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma": 25 Eylül 2024

1 Aralık 2018'de Buenos Aires'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokol: 13 Eylül 2024

12 Şubat 2020'de Tiran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma" ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair Notalar: 28 Haziran 2024

10 Ağustos 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşmasını Tadil Eden Protokol": 16 Haziran 2023."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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