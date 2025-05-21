Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 8 Haziran 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", ilişkin notlarla birlikte onaylandı.

Anlaşma, taraflar arasında bitki sağlığı, bitki karantina alanında, karantina bitki sağlığı mevzuatına tabi taşınan ürünlerle karantina zararlılarının taraf devletlerin topraklarına girişini ve yayılmasını önlemek için işbirliği yapılmasını amaçlıyor.

Ankara'da 28 Mayıs 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Anlaşma, tarafların orman kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, orman tahribatı ve orman yangınlarıyla mücadele, erozyon kontrolü, mevcut ormanların rehabilite edilmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal yasa ve düzenlemeleri uyarınca eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esasına dayalı işbirliğini hedefliyor.