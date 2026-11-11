Milletvekili Karasu, 18 işçinin öldüğü HABAŞ'ta denetimlerin açıklanmasını istedi - Son Dakika
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Milletvekili Karasu, 18 işçinin öldüğü HABAŞ'ta denetimlerin açıklanmasını istedi

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Milletvekili Karasu, 18 işçinin öldüğü HABAŞ\'ta denetimlerin açıklanmasını istedi
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YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İzmir Aliağa'daki HABAŞ tesisinde 18 işçinin öldüğü patlamayı 10 bakanın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye taşıdı. Karasu, şirkete sağlanan kamu desteklerine rağmen işçi güvenliği denetimlerinin açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamayı Meclis gündemine taşıdı. Karasu, 10 ayrı bakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergelerinde "Bir şirkete milyarlarca liralık kamu desteği sağlanırken işçilerin yaşamını korumak için hangi denetimler yapılıyor? Hükumetin birinci görevi, insan hayatını korumaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 10 ayrı bakanın yanıtlaması istemiyle hazırlanan soru önergelerini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Önergelerinde şirkete sağlanan teşviklere ve desteklere dikkati çeken Karasu, "Bir şirkete milyarlarca liralık kamu desteği sağlanırken işçilerin yaşamını korumak için hangi denetimler yapılıyor? Devletin kaynaklarından yararlanan şirketler, işçinin can güvenliğini sağlama sorumluluğundan muaf değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Karasu'nun önergelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iş güvenliği denetimleri, taşeron sistemi ve işveren sorumlulukları; Adalet Bakanlığına adli soruşturmalar ve geçmiş davalar; İçişleri Bakanlığına işyeri ruhsatları ve yerel idare denetimleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevre izinleri ve büyük endüstriyel kaza riskleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yatırım teşvikleri ve teknik güvenlik yatırımları; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şirkete sağlanan kamu kaynakları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na doğal gaz ve enerji altyapısının güvenliği; Sağlık Bakanlığı'na yaralıların tedavi süreçleri ve acil müdahale kapasitesi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mağdur ailelere sağlanacak destekler; Ticaret Bakanlığına ise şirket yönetiminin hukuki durumu ve ticaret sicili kayıtları hakkında sorular yer aldı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Karasu, HABAŞ'ın 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamu kaynaklı vergi indirimleri, krediler ve teşviklerin toplamının 18,27 milyar TL olarak açıklandığını, aynı raporda kayıp günlü iş kazalarının 229'a, alt işveren çalışanlarındaki kazaların ise 83'e yükseldiği bilgisinin yer aldığını aktardı. Kamu kaynaklarından yararlanan şirketlerin iş güvenliği performansının da denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Karasu, teşviklerin işçi sağlığı ve güvenliği kriterlerine bağlanmasını istedi. "Hükumetin görevi yalnızca yatırımcıya teşvik vermek, üretimi ve ihracatı artırmak değildir. Hükümetin birinci görevi, insan hayatını korumaktır. İşçinin can güvenliğini sağlayamayan bir denetim sistemi, görevini yapmıyor demektir" ifadesini kullanan Karasu, şunları kaydetti:

"Bir şirkete milyarlarca liralık kamu desteği sağlanırken, o şirkette çalışan işçilerin yaşamını korumak için hangi denetimlerin yapıldığı da açıklanmalıdır. İşçiler hayatını kaybettikten sonra soruşturma başlatmak elbette gereklidir. Ancak asıl sorulması gereken, bu insanlar ölmeden önce hangi önlemlerin alındığı ve geçmiş iş cinayetlerinden neden ders çıkarılmadığıdır. Bu mesele yalnızca HABAŞ meselesi değildir. Türkiye'nin bütün demir-çelik fabrikaları ve çok tehlikeli sanayi tesisleri denetlenmelidir. Taşeron sisteminin yarattığı riskler giderilmeli, işveren sorumluluğu güçlendirilmeli, ihmali bulunanlar hesap vermelidir. İşçinin can güvenliği bir maliyet kalemi değildir. İnsan hayatı hiçbir şirketin kar hesabından daha değersiz değildir. İş cinayetlerini önlemek devletin görevidir. Biz bunun takipçisi olacağız"

Kaynak: ANKA
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