Milletvekili Meriç Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.
Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milletvekili Meriç Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Sizin düşünceleriniz neler ?