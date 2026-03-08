Milletvekilleri Kapıköy Gümrük Kapısı\'nda İnceleme Yaptı

AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Türkmenoğlu ve Kayatürk, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından günübirlik yolcu girişlerinin durdurulduğu Kapıköy Gümrük Kapısı'na gitti.

Gümrük kapısındaki son duruma ilişkin Saray Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve Gümrük Müdürü Osman Demirkol'dan bilgi alan milletvekilleri, daha sonra alanda görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milletvekilleri, gümrük kapısından yapılan giriş-çıkış işlemlerini de inceledi, görevlilerden bilgi aldı.