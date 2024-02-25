Milli Basketbol Takımı İzlanda Maçına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Milli Basketbol Takımı İzlanda Maçına Yoğun İlgi

Milli Basketbol Takımı İzlanda Maçına Yoğun İlgi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile yaptığı maça sporseverler büyük ilgi gösterdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçta tribünler neredeyse tamamen doldu ve karşılaşmayı 15 binin üzerinde basketbolsever takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da maçı izleyenler arasındaydı. Ayrıca rap müzik sanatçısı Norm Ender, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşını seslendirdi ve büyük coşku yaşandı.

25.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile yaptığı maça sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçta tribünler neredeyse tamamen doldu.

Karşılaşmayı 15 binin üzerinde basketbolsever takip etti.

Bakan Bak ile MİT Başkanı Kalın da maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, maçı salondan takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçta Osman Aşkın Bak ile İbrahim Kalın'a Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ile TBF Başkan Vekili Ömer Onan ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Norm Ender, "Parla"yı seslendirdi

Rap müzik sanatçısı Norm Ender, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için bestelediği "Parla" marşını okudu.

Müsabaka öncesi seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Norm Ender, sonrasında koro eşliğinde "Parla" marşını seslendirdi. Salonu dolduran sporseverler, büyük coşku yaşadı.

Kaynak: AA

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