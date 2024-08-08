Milli Bilgisayar Klavye Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Milli Bilgisayar Klavye Takımı Dünya Şampiyonu

Milli Bilgisayar Klavye Takımı Dünya Şampiyonu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı kabul etti. Türkçeye en uygun klavyenin F klavye olduğunu ifade eden Köse, F klavyenin yaygınlaşması için iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

08.08.2024 20:35
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı kabul etti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından iki yılda bir düzenlenen 54. Bilgisayar Klavye Olimpiyatları, Polonya'nın Katowice şehrinde 13- 17 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. 29 ülkenin katıldığı şampiyonanın galibi, Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Takımı'nı kabul etti. Bakan Tekin, büyük çoğunluğu ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan takımdaki öğrencileri şampiyonada gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Tekin, F klavye kullanımının yaygınlaşması için bakanlıkta müsteşarlık yaptığı dönemde birçok projeye destek verdiklerini hatırlatarak yine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

INTERSTENO Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse, düzenlenen şampiyona ve çocukların bu kapsamda aldıkları eğitimle ilgili Bakan Yusuf Tekin'e bilgi verdi. Türkçeye en uygun klavyenin F klavye olduğunu ifade eden Köse, F klavyenin yaygınlaşması için iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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