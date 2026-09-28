Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak - Son Dakika
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Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Günün gündeminde bakanların yurt dışı temasları, Gazze ve ABD-İran gerilimi ile A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı yer alıyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Üniversitesi 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'nde "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı derse katılacak.

(Eskişehir/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 5. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi açılışına katılacak, Özbekistan Tarım Bakanı İbrahim Abdurahmanov ile görüşecek.

(Taşkent)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri ve Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekilleriyle görüşmelerde bulunacak.

(Brüksel)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

(Abu Dabi)

2-? ABD- İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı ağırlayacak.

(Bursa/21.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/19.00)

3- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçlarına, Bursa, İstanbul ve İzmir'de devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü, Manisa Büyükşehir-Türk Hava Yolları, İlbank-Aras Kargo ve Afyon Belediye YÜNTAŞ-Nilüfer Belediyespor Eker maçları oynanacak.

(Bursa/16.00/İstanbul/İzmir/19.00)

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Kaynak: AA
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