Bakan Tekin'den Ailelere Eğitime Katılım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin'den Ailelere Eğitime Katılım Çağrısı

Bakan Tekin\'den Ailelere Eğitime Katılım Çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ailelerin eğitim sürecine dahil olmasıyla akademik başarının artabileceğini belirterek, 'Biz ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanının geldiğini düşünüyoruz.' dedi. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan 'Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

11.09.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ailelerin eğitim sürecine dahil olmasıyla akademik başarının artabileceğini belirterek, "Biz ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanının geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Kortejin ardından konuşan Tekin, etkinlikle çocukların okula başladığı günü unutmamalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Önümüzdeki yıl tüm illerde bu etkinliği düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımıza uyum haftasıyla beraber aileleriyle birlikte nasıl bir eğitim öğretim süreci geçireceğimizi, heyecanla, aşkla ve şevkle okula gelmeleri için bir başlangıç oluşturalım istedik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana mihenk noktalarından bir tanesi çocuklarımızın severek, isteyerek, koşarak okula gitmelerini temin etmek. Bu da bunun bir başlangıcı." diye konuştu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, bir öğretmenin öğrenci üzerinde yüzde 50 etkili olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Geriye kalan yüzde 50'nin içinde en büyük pay, ailelere ait. Biz şunu istiyoruz, aileler sürecin içerisine dahil olurlarsa, çocuklarının eğitim öğretim süreçlerini daha yakın takip ederlerse ve öğretmenlerle istişareli bir biçimde toplumsal rollerini yaparlarsa eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur. Bu da aslında "velivizyon" diye tanıttığımız aile, okul, öğretmen işbirliği projeksiyonunun bir parçası. Orada okula ilk başlayan çocuklarımızın velilerinden başlamak üzere bütün velilerimize sürecin içerisine dahil olabilecekleri mekanizmalar üretmek istiyoruz. Okullar başladıktan sonra velilerimiz de çocuklarıyla nasıl ilgilenebilecekleri, ilgilendiklerinde çocukların akademik başarılarının daha fazla artacağını kendileriyle paylaşacağımız bir dizi etkinliğimiz olacak. 'Aile okulu' modülünün içine 'ebeveyn okulu', 'veli okul' başlığıyla bir program daha koyduk. Biz ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla iş bekliyoruz. Anne, baba, ağabey, abla olmasını bekliyoruz. Her şeyi öğretmenden bekliyoruz. Biz diyoruz ki öğretmenlerimiz asli işlerini yapsınlar, diğer işleri biz de yapalım."

Azerbaycanlı bakandan açıklama

Programda konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye ile Azerbaycan'ın her zaman dost ve kardeş olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile eğitim alanında birçok projeyi ortaklaşa yürüttüklerini aktaran Amrullayev, "Öğretmen olmak hem çok zor hem de şerefli bir iştir. Türk dünyası büyük bir aile. İnanıyorum ki Gaziantep'in bu ailede çok büyük yeri var. Gelecekte de bu kardeşlik ve dostluk inşallah devam eder. Türk ailesi, dünyada eğitimde en önde olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, gaziantep, Eğitim, Güncel, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'den Ailelere Eğitime Katılım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin'den Ailelere Eğitime Katılım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement