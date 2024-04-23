Milli Eğitim Bakanı, 23 Nisan'da koltuğunu öğrenciye devretti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı, 23 Nisan'da koltuğunu öğrenciye devretti

Milli Eğitim Bakanı, 23 Nisan\'da koltuğunu öğrenciye devretti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Gölbaşı İnönü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Irmak Genç'e devretti. Bakan Tekin, çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti ve makamını Irmak Genç'e devrederek, yeni Milli Eğitim Bakanı'nın kararlar alacağını belirtti. Irmak Genç ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşadığını ve çocukların eğitim imkanlarının her geçen gün daha iyiye gideceğine inandığını ifade etti.

23.04.2024 11:38
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Gölbaşı İnönü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Irmak Genç'e devretti.

Bakan Tekin, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

Anıtkabir ve TBMM'deki törenlerin ardından Bakanlığa gelen Tekin, burada ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklarca karşılandı. Çocuklar, bando takımı eşliğinde Bakan Tekin'e makam odasına kadar eşlik etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, makamını temsili olarak Gölbaşı İnönü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Irmak Genç'e devretti.

Bakan Tekin, "23 Nisan, hem çocukların hem de milletin bayramı. İkisi aynı anda olunca bütün milletimiz 86 milyonun tamamı bayram etmiş oluyor. Artık bundan sonra yeni Milli Eğitim Bakanımız burada. İnşallah bundan sonra sizin için güzel kararlar alır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim imkanlarının her geçen gün daha iyiye gideceğine inanıyorum"

Minik Bakan Genç, dünyanın en güzel ülkelerinden birinin varisleri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Makama geçtiği andan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı olmanın, bu sorumluluğu taşımanın heyecanını, biraz da olsa anlama imkanı bulduğunu dile getiren Genç, "Elimden gelse ben de bütün çocukları, tüm arkadaşlarımı hemen en iyi standartlara kavuşturmak isterim. Burada nasıl çalışıldığını gördüm ve eğitim imkanlarının her geçen gün daha iyiye gideceğine inanıyorum. Elbette benim de bir çağrım var, Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel günde tüm dünya çocuklarının sevincimize ortak olmaya ve birlikte dünyamızı daha sürdürülebilir, daha adil, daha mutlu bir yer yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de yaşananlara da değinen Genç, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum." dedi.

Miras olarak devraldıkları bu cennet vatanı daha da ileriye taşımak, emanetlerini korumak ve geliştirmenin çocukların görevi olduğunu ifade eden Genç, bu görevi yerine getirirken birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genç, "İlk icraatınız ne olacak?" sorusunu, "Ben okullara daha çok atölye, müzik, resim, spor salonları açmayı düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi konusunda daha fazla üzerinde durmalarını istiyorum." şeklinde cevapladı.

"Teneffüs ve tatil sürelerinde bir değişiklik olacak mı?" sorusuna da Bakan Genç,"Teneffüs ve tatil sürelerinin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Bakanlık bahçesi 1000'e yakın çocuk için hazırlandı

Bakan Tekin ve Irmak Genç, bu yıl 23 Nisan kutlamalarında ilk kez Bakanlık bahçesine çocuklar için kurulan etkinlik alanını ziyaret etti.

Atölye çalışması ve geleneksel oyun, müzikli aktiviteler, bilim, sanat, ebru atölyeleri, geleneksel oyunlar, şişme oyuncakların kurulduğu Bakanlık bahçesindeki etkinliklere katılan 1000'e yakın çocukla buluşan Bakan Tekin, minik misafirlere patlamış mısır ikram etti, çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler, bayrama özel mesajların yer aldığı "Gazete Çocuk" ile Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 23 Nisan'a özel nüshasını, Bakanlığın minik misafirlerine ve Atatürk Bulvarı'ndan geçen vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA

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