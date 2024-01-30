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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ı ziyaret etmek üzere resmi temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında eğitim alanında iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni iş birlikleri ele alınacak. Bakan Tekin, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Başbakan Ali Asadov ile görüşecek. Ayrıca Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'ı ziyaret edecek
30.01.2024 - 11:56,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere 30-31 Ocak'ta Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, eğitim alanda iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirecek. İlk olarak Azerbaycan'ın önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyabanı'nı, ardından Şehitlik Hıyabanı ile Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek olan Tekin, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden iş birliği konularının güçlendirilmesi ile yeni iş birlikleri ele alınacak.

Bakan Tekin ayrıca; 2022 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Bakü Bilim Merkezi'ni ziyaret edecek. Tekin, programı kapsamında Azerbaycan Başbakan Ali Asadov ile görüşecek. Asadov'un Başbakanlık makamında gerçekleştirilecek görüşmede ise iki ülkenin eğitim iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Başbakan Asadov ile görüşmesinin ardından Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek olan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelecek. Bakan Tekin, 31 Ocak'ta Azerbaycan ziyaretlerini tamamlayarak akşam saatlerinde yurda dönecek.

Kaynak: DHA
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