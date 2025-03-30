Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı Bakan Tekin: 'Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize, bir kez daha huzurlarınızda, bu zulmü yapanları lanetliyorum' 'Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek...

30.03.2025 19:34
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Tekin: 'Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize, bir kez daha huzurlarınızda, bu zulmü yapanları lanetliyorum'

'Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz'

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Erzurum'da tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Tekin'e Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.

Bakan Tekin, bayramlaşma programı sonrasında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede açıklamada, bayramların ülkenin, milletin birliği, beraberliği ve kardeşliği için çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, 'Ramazan bayramı vesilesiyle ülkemizde barışın, huzurun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daim olmasını temenni ediyorum. Bize bugünleri sağlayan şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm altında mağdur bir pozisyonda olan bütün herkesin en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını hürriyetlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki bütün kardeşlerimize, bir kez daha huzurlarınızda, bu zulmü yapanları lanetliyorum. Biz ülke olarak bu tür hukuksuzluklara müdahale edebilecek güçte olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini anlatan Bakan Tekin, bu kapsamda okullarda binlerce etkinlik yapıldığını ifade etti.

Etkinliklere katılan bütün öğrencilere, velilere ve bu etkinlikleri organize eden öğretmenlere teşekkür eden Bakan Tekin, 'Bu faaliyetleri önemsiyoruz, çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek, kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz ve gelecek kuşaklara da aksettiremeyiz. İnşallah Bakanlık olarak böyle çocuklarımıza bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin bir ferdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içerisinde yetişmelerini arzu ediyoruz. Allah bizleri nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara eriştirsin diyorum' şeklide konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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