Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhur İttifakı Türkiye\'nin her tarafında sağlıklı bir şekilde işliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'de başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor." dedi.
Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti Burdur İl teşkilatının standını ziyaret etti.
Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, yerelden problemleri görerek çözüm üretmenin daha doğru olduğu düşündüklerinden, illeri ziyaret ettiklerini söyledi.
Yerel yönetimlerin bazı yerlerde en büyük yardımcıları, bazı yerlerde de yapılmak istenilen eğitim yatırımlarına en büyük engel olduğunu belirten Tekin, "Bazı illerde yatırımlarımız tıkır tıkır işliyor. İmarda, iskanda ve inşaatla ilgili süreçlerde sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı illerde çok sıkıntı yaşıyoruz, belediyelerle bir türlü işlerimiz hızlı yürümüyor." ifadesini kullandı.
Tekin, işlerinin hızlı yürümediği yerlerde yatırımların aksadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla eğitim-öğretim hizmetlerini istediğimiz etkinlikte verememiş oluyoruz. 2016 ya da 2017'de okullardaki su tüketiminin ücretlendirmesiyle ilgili olarak belediyeleri sınırlandıran bir yasal düzenleme yapmak zorunda kaldık. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Olağan ücretlendirmenin 3-5 katı kadar okullarımızdaki su sarfiyatından ücret alan belediyeler vardı. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak belediyelerle çok yakın çalışıyoruz. Belediyeler bizim önemli paydaşlarımız, 31 Mart seçimleri de bizim için bu açıdan önemli."
"Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı"
Bakan Tekin, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın o günün gerektirdiği zorunluluklar neticesinde ortaya çıktığını anımsatarak, "Bir siyaset bilimci olarak şunun altını çizmek istiyorum. Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'nin her tarafında başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Burada da ben her iki siyasi partinin temsilcisine de Türkiye'nin sosyolojik yapısına uygun olan bu ittifakı birlikte yürütme gayretinde oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah hem Burdur halkı hem de milli eğitim camiası olarak bizim açımızdan en doğru, en iyi alternatif seçilir. Bizler Mehmet Şimşek'e destek olmaya geldik. Seçilmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
"Burdur eğitim kenti olmaya devam edecek"
Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek de eski bir eğitimci olarak Milli Eğitim Bakanı Tekin'i kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.
Burdur'un bir eğitim kenti olduğunu belirten Şimşek, "İnşallah biz de belediye başkanı olduktan sonra eğitimin her noktasına her anlamda destek vereceğimizi yaptığımız toplantıda söz verdik. Burdur eğitim kenti olmaya devam edecek. Desteklerimizi sonuna kadar vereceğiz. Ben Sayın Bakanımıza ilimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Şimşek, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'la Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.
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