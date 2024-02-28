Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'den 28 Şubat mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabındaki mesajında, 28 Şubat'ta Türkiye'nin üstüne çullanan vesayetin, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerinin tarumar edilmesi gibi durumlara neden olduğunu ifade etti.

Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar, bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu gibi ülkemizin ikbal ışığını söndürme gayretlerinin mahsulüydü. Vatanımızın kalkınmasını, büyümesini ve ilerlemesini engellemeye çalışanların yaptıkları asla unutulmayacaktır. Allah bir daha bu millete böyle zulüm çektirmesin, iradesinin üzerine vesayet uygulayanlara fırsat vermesin inşallah."