Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hayırseverlerin Desteklerini Vurguladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık. Bunlar inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçmiş olacak." dedi.

Bakan Tekin, vefat eden iş insanı Erhan Dedeoğlu'nun bağışlarıyla Güngören'de yapılan Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Tekin, okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Tören, merhum Dedeoğlu için Güngören İlçe Müftüsü Abdulkerim Tohumcu tarafından okunan dua ile başladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaptığı konuşmada, hayırsever kimliğiyle tanıdıkları Erhan Dedeoğlu'nu temsilen ailesi ve yakınlarına teşekkür etti.

Eğitim öğretimde hayırseverlerin verdiği desteklerin önemine vurgu yapan Tekin, "Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık. Bunlar inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçmiş olacaklar. Bu işlere gerçekten gönül vermiş bir milletiz. Önemini kavramış bir milletiz. Bu anlamda milletimize tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e teşekkür eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet okul yapmak istediği zaman önümüze çıkan en ciddi problemlerden bir tanesi, okul yapacak arazi temini konusudur. Yatırım bütçesine koyduğumuz, nakdini ayırdığımız, 3-5 yıl beklediği halde yer bulunamadığı, arazi oluşturulamadığı için, Türkiye genelinde iptal etmek zorunda olduğumuz çok sayıda yatırımımız var. Bu anlamda belediye başkanlarımızın bizimle hareket etmesi, bize destek olmasını gerçekten önemsiyorum. Eğer belediye başkanlarımız bize arazi temini konusunda yardımcı olmazsa bu okul inşaatlarını hayırseverimiz de yapamazdı. Devlet olarak biz de yapamazdık."

Tekin, öğretmenlere de teşekkür ederek, "Erhan amca gibi kişilere hayır duası edecek nesilleri sizler yetiştireceksiniz. İnşallah hep beraber bu süreci yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından kitap seti hediye edildi.

Okulun açılış kurdelesini protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle kesen Tekin, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, hayırsever Erhan Dedeoğlu'nun yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.