Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hayırseverlerin Desteklerini Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık. Bunlar inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçmiş olacak." dedi.
Bakan Tekin, vefat eden iş insanı Erhan Dedeoğlu'nun bağışlarıyla Güngören'de yapılan Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı.
Tekin, okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Tören, merhum Dedeoğlu için Güngören İlçe Müftüsü Abdulkerim Tohumcu tarafından okunan dua ile başladı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaptığı konuşmada, hayırsever kimliğiyle tanıdıkları Erhan Dedeoğlu'nu temsilen ailesi ve yakınlarına teşekkür etti.
Eğitim öğretimde hayırseverlerin verdiği desteklerin önemine vurgu yapan Tekin, "Sadece 2023 yılının Haziran ayından itibaren 3 binin üzerinde derslik protokolü yaptık. Bunlar inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçmiş olacaklar. Bu işlere gerçekten gönül vermiş bir milletiz. Önemini kavramış bir milletiz. Bu anlamda milletimize tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e teşekkür eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devlet okul yapmak istediği zaman önümüze çıkan en ciddi problemlerden bir tanesi, okul yapacak arazi temini konusudur. Yatırım bütçesine koyduğumuz, nakdini ayırdığımız, 3-5 yıl beklediği halde yer bulunamadığı, arazi oluşturulamadığı için, Türkiye genelinde iptal etmek zorunda olduğumuz çok sayıda yatırımımız var. Bu anlamda belediye başkanlarımızın bizimle hareket etmesi, bize destek olmasını gerçekten önemsiyorum. Eğer belediye başkanlarımız bize arazi temini konusunda yardımcı olmazsa bu okul inşaatlarını hayırseverimiz de yapamazdı. Devlet olarak biz de yapamazdık."
Tekin, öğretmenlere de teşekkür ederek, "Erhan amca gibi kişilere hayır duası edecek nesilleri sizler yetiştireceksiniz. İnşallah hep beraber bu süreci yürüteceğiz." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından kitap seti hediye edildi.
Okulun açılış kurdelesini protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenlerle kesen Tekin, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.
Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, hayırsever Erhan Dedeoğlu'nun yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hayırseverlerin Desteklerini Vurguladı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?