Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Tekin, mesajında, Milli Mücadele'nin hem maddi hem manevi anlamda önemli unsurlar barındırdığına işaret etti.
İmkansızlıklar içinde kazanılan ve tarihte eşine az rastlanan bu kurtuluş mücadelesinin ruhunu, iradesini, vicdanını yansıtan ve vatan savunması için çarpan yürekleri harekete geçiren en güçlü eserin İstiklal Marşı olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Bundan 103 yıl evvel Gazi Meclis'imizin iradesiyle kabul edilen İstiklal Marşı'mız, bu aziz milletin evlatlarına ilelebet yol gösterecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Edremit tarafındaki vatandaşlar 19.21'de iftar yaparken, Çanakkale tarafındaki komşuları ise 19.24'te oruçlarını açıyor.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal, Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı. Aynı müsabakalarda Erzincanlı atıcılık sporcuları Yusuf Karabina, Kerim Can Karanlık ve Nisanur Özatalay da başarılı performans sergileyerek derece elde ettiler.
Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında meydana gelen 11 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken, 23 kişi yaralandı. Ülkemizdeki trafik kazalarının önüne geçilememesi, sürücü hataları ve araç hızının şartlara uydurulmaması gibi nedenlerle açıklanmaktadır. 2024 yılında ise Erzurum Jandarma bölgesinde 26 yaralamalı-ölümlü kazada, 7 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplamda 72 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı çerçevesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi söyleşi düzenledi. Medicana Grup'un kadın yöneticileri, ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlanmış iş dünyasının ilham veren kadınlarıyla bir araya gelerek başarı hikayelerini, işlerinin kapsama alanlarını ve kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını paylaştılar. Ayrıca, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşarak kariyer planlamalarına katkıda bulundular.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi. Diğer 10 zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Bayburt'ta 5 senedir güreş sporuyla ilgilenen çiftçi babanın Türkiye şampiyonu kızı Beyza Akkuş, Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programından geçiyor. Akkuş, antrenörü Mustafa Çiftçi gözetiminde birçok başarı elde etmiş ve şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu. Babası Ensar Akkuş ise kızlarının güreş sporunda başarılı olmaları için maddi ve manevi destek veriyor ve onları tarlada çalıştırarak organik beslenmelerini sağlıyor.
Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün TSK içindeki sözde mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında askerler ve darbe sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencileri bulunuyor. Operasyon kapsamında 5 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi. Diğer 10 zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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