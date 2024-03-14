Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı.
Bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Tekin, merkezin açılış töreninde, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekin, Alev Alatlı'nın kaybıyla Türkiye'nin önemli bir münevverini kaybettiğini ifade ederek, Alatlı'nın "Batı'ya yön veren metinler" eseriyle Batı'nın kendine ait kimliğini inşa eden referansların neler olduğunu anlattığını, "Bize yön veren metinler" eseriyle de bizi biz yapan değeri anlattığını anlattı.
Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Nasrettin hoca gibi tarihi referansları toplumun her kesimine yaymak gerektiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:
"Bahsettiğimiz kişiler aslında bizi biz yapan önemli referanslar. Yusuf Has Hacip'i, Machiavelli ile kıyaslamam. Yunus Emre'yi eski Roma siyaset düşüncesine yön veren August ile kıyaslamak mümkün değil. Ama onlar kendilerine referans olarak aldıkları kişileri dini ya da edebi alana sıkıştırmamışlar. Toplumun tamamına sirayet eden kişiler olarak tanımlamışlar. Hacı Bayram Veli'yi niye sadece bir ilahiyatçı olarak kabul ediyoruz. Neden döneminin ekonomik, sosyo-kültürel yapısına, siyasi, idari yapısına yön veren kişiler olarak kabul etmeyelim. Bu konuları Alet Alatlı ile tartışmıştık."
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, yeni Alev Alatlı'ların yetişmesi gerektiğini, bunun için de çok iyi eğitime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan da annesi hayatta olsaydı ve bu törene katılsaydı konuşmasının ana temasının "Türkiye sevdası" olacağını ve herkesin gönlüne dokunacağını aktararak, merkezi yapanlara ve annesinin isminin yaşatılmasına vesile olanlara teşekkür etti.
Bakan Tekin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Alatlı'nın ailesi ile diğer davetliler, kurdele kesilmesinin ardından merkezi gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
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