Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin MHP ve AK Parti İzmir il başkanlıklarına ziyarette bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin MHP ve AK Parti İzmir il başkanlıklarına ziyarette bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin MHP ve AK Parti İzmir il başkanlıklarına ziyarette bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP ve AK Parti İzmir il başkanlıklarını ziyaret etti. İlk olarak MHP İzmir İl Başkanlığına giden Tekin, İl Başkanı Veysel Şahin'le bir araya geldi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Tekin, il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve anı defterini imzaladı. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

01.03.2024 15:34
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP ve AK Parti İzmir il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

İlk olarak MHP İzmir İl Başkanlığına giden Tekin, İl Başkanı Veysel Şahin'le bir araya geldi. Tekin'e AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Tekin, Saygılı'nın odasında il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve anı defterini imzaladı.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin MHP ve AK Parti İzmir il başkanlıklarına ziyarette bulundu - Son Dakika

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