Milli Eğitim Bakanlığı, \'Adabımuaşeret\' dersi için öğretmenlere eğitim verecek

SİNAN TARTANOĞLU
Milli Eğitim Bakanlığı; Ağustos 2023'te seçmeli ders programına eklediği, Ekim 2023'te de müfredatını hazırladığı "Adabımuaşeret" (Görgü Kuralları) dersini vermek isteyen öğretmenlere eğitim verecek eğiticiler için kurs açacak. Eğitimleri 5 ila 20 yıl arasında tecrübesi olan öğretmenler alabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, "Adabımuaşeret" dersini, 24 Ağustos 2023 tarihinde haftalık ders çizelgelerinin seçmeli ders kısmına eklemişti. Dersin öğretim programı (müfredatı) da 30 Ekim 2023 tarihli Kurul kararı ile uygulamaya konulmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni seçmeli ders ile ilgili 11 Aralık 2023 tarihli açıklamasında; dersin adının liselerde "Adabımuaşeret", ortaokullarda ise "Görgü Kuralları ve Nezaket" olarak belirlendiğini açıklamıştı. Açıklamada, şu bilgiler verilmişti:
İKİ DÜZEYDE 72 SAATLİK MÜFREDAT
"Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, 'görgü ve nezaket', 'ailede görgü kuralları ve nezaket', 'okul ortamında görgü kuralları ve nezaket', 'toplum içinde görgü kuralları ve nezaket' olmak üzere dört üniteden oluştu. Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise 'görgü ve nezaket', 'kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket', 'çevrede görgü kuralları ve nezaket', 'dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket', 'farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket' olmak üzere beş ünite yer aldı."
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 24 Ocak 2024 tarihinde tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla "Adabımuaşeret" dersine girmek isteyen öğretmenlere eğitim verileceğini duyurdu. Yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
"Uygulamaya geçirilen Adabımuaşeret dersi öğretim programına yönelik eğitici eğitiminin yapılması planlanmaktadır. Eğitici eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler de yapılacak planlama doğrultusunda görev yaptıkları illerde Adabımuaşeret dersine giren/girmesi planlanan/istekli öğretmenlere eğitim vereceklerdir.
Bu doğrultuda ekte yer alan dosyada her il için belirtilen sayıda öncelikle hali hazırda Adabımuaşeret dersine giren ve eğitim almaya istekli öğretmenlerden seçilen, en az 5 en fazla 20 yıl öğretmenlik kıdemine sahip, görev yapılan ilçelerin de dikkate alınarak asil ve yedek öğretmenlere ait bilgilerin ivedilikle doldurularak 9 Şubat 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze ve ogm_program@meb.gov.tr mail adresine gönderilmesi hususunda…"
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