 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Adabımuaşeret' dersi için öğretmenlere eğitim verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Adabımuaşeret' dersi için öğretmenlere eğitim verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, \'Adabımuaşeret\' dersi için öğretmenlere eğitim verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos 2023'te seçmeli ders programına eklediği 'Adabımuaşeret' dersini vermek isteyen öğretmenlere eğitim verecek eğiticiler için kurs açacak. Eğitimler, 5 ila 20 yıl arasında tecrübesi olan öğretmenlere verilecek. Dersin müfredatı, Ekim 2023'te uygulamaya konulmuştu. Öğretmenlere eğitim verilmesi için il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi ve eğitim verilecek öğretmenlerin bilgileri istendi.

01.02.2024 12:08
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİNAN TARTANOĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı; Ağustos 2023'te seçmeli ders programına eklediği, Ekim 2023'te de müfredatını hazırladığı "Adabımuaşeret" (Görgü Kuralları) dersini vermek isteyen öğretmenlere eğitim verecek eğiticiler için kurs açacak. Eğitimleri 5 ila 20 yıl arasında tecrübesi olan öğretmenler alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, "Adabımuaşeret" dersini, 24 Ağustos 2023 tarihinde haftalık ders çizelgelerinin seçmeli ders kısmına eklemişti. Dersin öğretim programı (müfredatı) da 30 Ekim 2023 tarihli Kurul kararı ile uygulamaya konulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni seçmeli ders ile ilgili 11 Aralık 2023 tarihli açıklamasında; dersin adının liselerde "Adabımuaşeret", ortaokullarda ise "Görgü Kuralları ve Nezaket" olarak belirlendiğini açıklamıştı. Açıklamada, şu bilgiler verilmişti:

İKİ DÜZEYDE 72 SAATLİK MÜFREDAT

"Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, 'görgü ve nezaket', 'ailede görgü kuralları ve nezaket', 'okul ortamında görgü kuralları ve nezaket', 'toplum içinde görgü kuralları ve nezaket' olmak üzere dört üniteden oluştu. Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise 'görgü ve nezaket', 'kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket', 'çevrede görgü kuralları ve nezaket', 'dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket', 'farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket' olmak üzere beş ünite yer aldı."

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 24 Ocak 2024 tarihinde tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla "Adabımuaşeret" dersine girmek isteyen öğretmenlere eğitim verileceğini duyurdu. Yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulamaya geçirilen Adabımuaşeret dersi öğretim programına yönelik eğitici eğitiminin yapılması planlanmaktadır. Eğitici eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler de yapılacak planlama doğrultusunda görev yaptıkları illerde Adabımuaşeret dersine giren/girmesi planlanan/istekli öğretmenlere eğitim vereceklerdir.

Bu doğrultuda ekte yer alan dosyada her il için belirtilen sayıda öncelikle hali hazırda Adabımuaşeret dersine giren ve eğitim almaya istekli öğretmenlerden seçilen, en az 5 en fazla 20 yıl öğretmenlik kıdemine sahip, görev yapılan ilçelerin de dikkate alınarak asil ve yedek öğretmenlere ait bilgilerin ivedilikle doldurularak 9 Şubat 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze ve ogm_program@meb.gov.tr mail adresine gönderilmesi hususunda…"

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı, 'Adabımuaşeret' dersi için öğretmenlere eğitim verecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 'Adabımuaşeret' dersi için öğretmenlere eğitim verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement