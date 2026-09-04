Milli Eğitim Bakanlığı, Gazzeli çocuklar için 14-18 Eylül'de uçurtma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gazzeli çocuklar için 14-18 Eylül'de uçurtma etkinliği düzenleyecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, Gazze'deki çocuklara yönelik duyarlılığı artırmak ve barış mesajlarını gökyüzüne taşımak amacıyla 14-18 Eylül tarihleri arasında 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğini hayata geçirecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül'de 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yönelik duyarlığı artırmak amacıyla 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği hayata geçirilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliği il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderildi. 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' konulu yazıda, Anayasa'da çocukların korunması, güvenliğinin sağlanması, şiddet ve istismardan uzak tutulması ile eğitim ve öğrenim hakkının güvence altına alınmasına ilişkin hükümlere vurgu yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlerle bütünleşmiş; çevresine ve insanlığa karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas aldığı belirtilen yazıda, modelin benimsediği bütüncül eğitim anlayışı kapsamında sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerin öğrencilerin yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilerek kazandırılmasının önem taşıdığı belirtildi.

ÇOCUKLAR BARIŞ MESAJLARINI GÖKYÜZÜNE TAŞIYACAK

Etkinliklerle öğrencilerin yalnızca kendi haklarının değil, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların haklarının da farkında olmaları; savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin duyarlılık geliştirmeleri ve çocuk hakları konusunda bilinç kazanmaları amaçlanıyor. Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle çocukların yaşam, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun başta olmak üzere temel haklarından mahrum kalmalarına yönelik toplumsal duyarlığın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde uçurtma uçurma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler, 'Çocuklar Oyun Oynamalıdır', 'Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir', 'Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır' ve 'Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır' olmak üzere dört tema çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda çocukların oyun oynama, güven içinde büyüme, eğitim görme ve ayrım gözetilmeksizin temel haklardan yararlanma hakları çeşitli çalışmalarla ele alınacak. Uçurtma tasarımlarından resim ve sergi çalışmalarına, Gazze'deki çocuklara yönelik mesajlardan barış, güvenlik, dayanışma ve eğitim hakkını konu alan etkinliklere kadar farklı çalışmalar gerçekleştirilecek. Uçurtmalar Gazzeli çocukların oyun, özgürlük ve umutlarının ortak sembolü olarak ele alınacak; öğrenciler barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını uçurtmalar ve sanatsal çalışmalar aracılığıyla ifade edecek.

ETKİNLİKLER 14-18 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' temasıyla düzenlenecek etkinlikler, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında valiliklerin koordinesinde, öğrencilerin güvenli katılımına uygun olarak il merkezlerinde belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin velileriyle birlikte katılımlarının da teşvik edileceği etkinliklerin öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun, eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyen, Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalık ve duyarlılık kazandıran, aynı zamanda çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla gerçekleştirilmesine özen gösterilecek. Her ilde etkinliğin gerçekleştirileceği gün ve alana ilişkin bilgiler, il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri ve sanal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı, Gazzeli çocuklar için 14-18 Eylül'de uçurtma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika

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