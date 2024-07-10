Milli güreşçi Beyzanur Akkuş Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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Milli güreşçi Beyzanur Akkuş Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti

Sırbistan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Başkan Memiş, Akkuş'un Türkiye ve Bayburt'u gururlandırdığını belirtirken, Akkuş da yeni başarılar ve şampiyonluklar kazanmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyarette Milli sporcuya altın hediye edildi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü, kulüp başkanı, antrenör ve ailesi de hazır bulundu.

10.07.2024 14:21
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Sırbistan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda altın madalya ve aynı şampiyonada U20 65 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti.

Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu da olan Akkuş'un Türkiye ve Bayburt'u gururlandırdığını söyledi.

Akkuş da Memiş'e kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, çok çalışarak Bayburt'a ve Türkiye'ye yeni başarılar ve şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette Memiş, Akkuş'a altın hediye etti.

Milli sporcuya ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, Güreş Antrenörü Mustafa Çiftçi ve Akkuş'un ailesi eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli güreşçi Beyzanur Akkuş Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli güreşçi Beyzanur Akkuş Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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